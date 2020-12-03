У четвер, 3 грудня, пройшли поєдинки 5 туру Ліги Європи 2020/21. Звіт про матчі в групах G, H та I читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга Європи, 5 тур

Група G

АЕК Афіни – Брага – 2:4

Голи: Олівейра, 31, Васілантопулос, 89 – Тормена, 7, Есгаю, 9, Орта, 45, Галену, 83

Група H

Лілль – Спарта – 2:1

Голи: Їлмаз, 80, 84 – Крейчі, 71

Вилучення: Челустка, 64 (Спарта)

Мілан – Селтік – 4:2

Голи: Чалханоглу, 24, Кастільєхо, 26, Хауге, 50, Діас, 82 – Рогіч, 7, Едуар, 14

Група I

Сівасспор – Вільяреал – 0:1

Гол: Чуквуезе, 75

Карабах – Маккабі Тель-Авів – 1:1

Голи: Ромеро, 37 – Коен, 22 (пен)

У групі G грецький АЕК влаштовувала лише перемога над Брагою – будь-який інший результат означав виліт Чигринського, Шахова і Ко з Ліги Європи. Українці участі в матчі не брали (Шахов відбував дискваліфікацію, а Чигринський травмований).

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи

Португальці шокували АЕК двома голами ще до 10-ї хвилини – Тормена замкнув подачу з кутового, а Есгаю буквально заніс м'яч у ворота після прострілу з флангу. Греки відповіли ще в першому таймі зусиллями Олівейри, який перехопив м'яч після невдалого пасу на голкіпера і вразив порожні ворота. Втім, ще до перерви у ворота афінян влетів третій гол. У другому таймі команди обмінялися голами. 2:4 – Брага достроково вийшла у плей-офф, забезпечивши собі мінімум 2 місце. АЕК та Зоря завершать виступи в Лізі Європи після 6 туру.

Доволі заплутаною була ситуація перед 5-м туром у групі H. Лілль, Мілан та празька Спарта претендували на вихід в 1/16, а от Селтік зберігав лише примарні шанси. Втім, це не знітило команду Ніла Леннона, яка вже в дебюті двічі вразила ворота Доннарумми після невдалої гри "россонері" в захисті. Мілан не поплив і скоротив відставання в рахунку – Чалханоглу блискуче виконав штрафний удар. Тут же Кастільєхо забив другий гол Мілана та відновив паритет. В дебюті другого тайму Хауге після розкішного сольного проходу вразив дальній кут та вивів команду Піолі вперед. На останніх хвилинах крапку в матчі поставив Браїм Діас. 4:2 – Мілан ефектним камбеком оформив вихід з групи. Як і Лілль, який у вольовому стилі здолав Спарту, граючи в більшості. Спарта і Селтік втратили шанси на плей-офф.

У квартеті I аутсайдер Карабах приймав Маккабі Тель-Авів, а Сівасспор зустрічався з Вільяреалом. Іспанці мінімально виграли і забезпечили собі перше місце. Маккабі розписав мирову з Карабахом та перед останнім туром випереджає Сівасспор на 2 пункти. Саме ці дві команди зіграють в наступному турі в Ізраїлі.