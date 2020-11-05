Яремчук продолжает феерить за Гент – украинец отметился ассистом в матче Лиги Европы
23:06 - Читати українською
Форвард сборной Украины Роман Яремчук спасает Гент не только в бельгийском чемпионате.
завершено
12’ Гелор Канга
59’ Александар Катай
12’ Гелор Канга
59’ Александар Катай
Црвена Звезда принимает Гент в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре
Хозяева открыли счет на 12-й минуте, но впоследствии бельгийцы выровняли положение с помощью Яремчука. Роман получил мяч в штрафной, но не стал пробивать, а сбросил на Оджиджа-Офое, который расстрелял ворота сербов.
Напомним, в последнем поединке чемпионата Бельгии украинец отличился хет-триком.
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