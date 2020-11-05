Црвена Звезда принимает Гент в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре

Хозяева открыли счет на 12-й минуте, но впоследствии бельгийцы выровняли положение с помощью Яремчука. Роман получил мяч в штрафной, но не стал пробивать, а сбросил на Оджиджа-Офое, который расстрелял ворота сербов.

Напомним, в последнем поединке чемпионата Бельгии украинец отличился хет-триком.

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