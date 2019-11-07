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Лига Европы: Эспаньол уничтожил Лудогорец и сохраняет Реброву шансы на плей-офф

7 ноября 23:54 55 Читати українською
Лига Европы: Эспаньол уничтожил Лудогорец и сохраняет Реброву шансы на плей-офф
Эспаньол – Лудогорец – 6:0

Состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах G, H и K.

Лига Европы, 4 тур

Группа G

Рейнджерс – Порту – 2:0

Голы: Морелос, 69, Дэвис, 73

Фейеноорд – Янг Бойз – 1:1

Гол: Бергёйс, 18 (п) – Шпильман, 71

Группа H

Эспаньол – Лудогорец – 6:0

Голы: Мелендо, 4, Мермоль, 19 Варгас, 36 (п), Кампусано, 52, Педроса, 73, Феррейра, 76

Удаления: Форстер, Горальски (оба – Лудогорец)

Группа K

Брага – Бешикташ – 3:1

Голы: Паулинью, 15, 37, Эдуарду, 81 – Бойд, 29

Удаление: Ленс (Бешикташ)

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В группе G борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Рейнджерс на своем поле обыграл Порту и набрал 7 очков. Столько же у Янг Бойз, который спасся от поражения с Фейенордом. У нидерландцев и португальцев по четыре зачетных пункта.

Еспаньол не оставил шансов Лудогорцу, забив в ворота соперника шесть "сухих" мячей. Один из голов на свой счет записал экс-форвард У болгар 6 баллов, на один пункт от них отстает Ференцварош Сергея Реброва. Таким образом победа испанцев оставляет венграм хорошие шансы на выход из группы.

В группе К Брага обыграла Бешикташ и сохранила лидерство. Задачу португальцам облегчил экс-динамовец Джермейн Ленс, который в конце первого тайма оставил "орлов" в меньшинстве. После четырех туров Брага набрала 10 очков, далее следуют Вулверхэмптон (9), Слован (4) и Бешикташ (0).

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Лига Европы Лудогорец Лудогорец Эспаньол Эспаньол Бешикташ Бешикташ Брага Брага Янг Бойз Янг Бойз Фейеноорд Фейеноорд Порту Порту Рейнджерс Рейнджерс
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