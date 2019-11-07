Лига Европы: Эспаньол уничтожил Лудогорец и сохраняет Реброву шансы на плей-офф

Состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах G, H и K.
Лига Европы, 4 тур
Группа G
Рейнджерс – Порту – 2:0
Голы: Морелос, 69, Дэвис, 73
Фейеноорд – Янг Бойз – 1:1
Гол: Бергёйс, 18 (п) – Шпильман, 71
Группа H
Эспаньол – Лудогорец – 6:0
Голы: Мелендо, 4, Мермоль, 19 Варгас, 36 (п), Кампусано, 52, Педроса, 73, Феррейра, 76
Удаления: Форстер, Горальски (оба – Лудогорец)
Группа K
Брага – Бешикташ – 3:1
Голы: Паулинью, 15, 37, Эдуарду, 81 – Бойд, 29
Удаление: Ленс (Бешикташ)
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В группе G борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Рейнджерс на своем поле обыграл Порту и набрал 7 очков. Столько же у Янг Бойз, который спасся от поражения с Фейенордом. У нидерландцев и португальцев по четыре зачетных пункта.
Еспаньол не оставил шансов Лудогорцу, забив в ворота соперника шесть "сухих" мячей. Один из голов на свой счет записал экс-форвард У болгар 6 баллов, на один пункт от них отстает Ференцварош Сергея Реброва. Таким образом победа испанцев оставляет венграм хорошие шансы на выход из группы.
В группе К Брага обыграла Бешикташ и сохранила лидерство. Задачу португальцам облегчил экс-динамовец Джермейн Ленс, который в конце первого тайма оставил "орлов" в меньшинстве. После четырех туров Брага набрала 10 очков, далее следуют Вулверхэмптон (9), Слован (4) и Бешикташ (0).