Ліга Європи: Еспаньйол знищив Лудогорець і зберігає Реброву шанси на плей-офф,

Відбулися чергові матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах G, H та K.

Ліга Європи, 4 тур

Група G

Рейнджерс – Порту – 2:0

Голи: Морелос, 69, Девіс, 73

Фейєнорд – Янг Бойз – 1:1

Гол: Бергьойс, 18 (п) – Шпільман, 71

Група H

Еспаньйол – Лудогорець – 6:0

Голи: Мелендо, 4, Мермоль, 19, Варгас, 36 (п), Кампусано, 52, Педроса, 73, Феррейра, 76

Вилучення: Форстер, Горальскі (обидва – Лудогорець)

Група K

Брага – Бешикташ – 3:1

Голи: Паулінью, 15, 37, Едуарду, 81 – Бойд, 29

Вилучення: Ленс (Бешикташ)

Олександрія у компенсований час врятувала нічию із Сент-Етьєном

У групі G боротьба за вихід у плей-офф у самому розпалі. Рейнджерс на власному полі обіграв Порту і набрав 7 очок. Стільки ж у Янг Бойз, який врятувався від поразки з Фейєнордом. У нідерландців та португальців по чотири залікових пункти.

Еспаньол не залишив жодних шансів Лудогорцю, забивши у ворота суперника шість "сухих" м'ячів. Один із голів на свій рахунок записав екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра. "Папуги" тепер мають 10 очок і впевнено очолюють групу Н. У болгар 6 балів, на один пункт від них відстає Ференцварош Сергія Реброва. Таким чином перемога іспанців залишає угорцям хороші шанси на вихід із групи.

У групі К Брага обіграла Бешикташ і зберегла лідерство. Завдання португальцям полегшив екс-динамівець Джермейн Ленс, який наприкінці першого тайму залишив "орлів" у меншості. Після чотирьох турів Брага набрала 10 очок, Далі йдуть Вулверхемптон (9), Слован (4) та Бешикташ (0).