toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Ліга Європи: Еспаньйол знищив Лудогорець і зберігає Реброву шанси на плей-офф,

7 листопада 23:54 199 Читать на русском
Ліга Європи: Еспаньйол знищив Лудогорець і зберігає Реброву шанси на плей-офф,
Еспаньйол – Лудогорець – 6:0

Відбулися чергові матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах G, H та K.

Ліга Європи, 4 тур

Група G

Рейнджерс – Порту – 2:0

Голи: Морелос, 69, Девіс, 73

Фейєнорд – Янг Бойз – 1:1

Гол: Бергьойс, 18 (п) – Шпільман, 71

Група H

Еспаньйол – Лудогорець – 6:0

Голи: Мелендо, 4, Мермоль, 19, Варгас, 36 (п), Кампусано, 52, Педроса, 73, Феррейра, 76

Вилучення: Форстер, Горальскі (обидва – Лудогорець)

Група K

Брага – Бешикташ – 3:1

Голи: Паулінью, 15, 37, Едуарду, 81 – Бойд, 29

Вилучення: Ленс (Бешикташ)

Олександрія у компенсований час врятувала нічию із Сент-Етьєном

У групі G боротьба за вихід у плей-офф у самому розпалі. Рейнджерс на власному полі обіграв Порту і набрав 7 очок. Стільки ж у Янг Бойз, який врятувався від поразки з Фейєнордом. У нідерландців та португальців по чотири залікових пункти.

Еспаньол не залишив жодних шансів Лудогорцю, забивши у ворота суперника шість "сухих" м'ячів. Один із голів на свій рахунок записав екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра. "Папуги" тепер мають 10 очок і впевнено очолюють групу Н. У болгар 6 балів, на один пункт від них відстає Ференцварош Сергія Реброва. Таким чином перемога іспанців залишає угорцям хороші шанси на вихід із групи.

У групі К Брага обіграла Бешикташ і зберегла лідерство. Завдання португальцям полегшив екс-динамівець Джермейн Ленс, який наприкінці першого тайму залишив "орлів" у меншості. Після чотирьох турів Брага набрала 10 очок, Далі йдуть Вулверхемптон (9), Слован (4) та Бешикташ (0).

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу
7 листопада
36260
Теги
Ліга Європи Лудогорець Лудогорець Еспаньйол Еспаньйол Бешикташ Бешикташ Брага Брага Янг Бойз Янг Бойз Фейєнорд Фейєнорд Порту Порту Рейнджерс Рейнджерс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
41
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук