toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЕВРОПЫ

Лига Европы: Фенербахче уверенно одолел Андерлехт Макаренка

19:52 37 Читати українською
Лига Европы: Фенербахче уверенно одолел Андерлехт Макаренка
Борьба в матче / Твиттер ФК Андерлехт

В матче 4 тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче конце матча вырвал победу в Андерлехта.

Фенербахче сумел вырвать победу у Андерлехта. Команды играли на равных большую часть матча, однако в конце опыт турков взял свое. Сначала на подачу Вальбуэна никто не откликнулся и мяч залетел в дальний угол. А уже через 3 минуты француз обокрал защитника, выскочил на вратаря и выкатил на пустые ворота Фраю. К тому же Баккали получил вторую желтую карточку, а потому у бельгийцев почти не осталось возможности отыграться. Отметим, что Макаренко вышел на поле в стартовом составе и сыграл полный матч.

Эта победа существенно ухудшила положение Андерлехта, который с 1 пунктом остался на последнем месте в группе. А Фенербахче остался на 2 позиции, оторвав от Спартака Трнава на 4 пункта, но у словаков еще не сыгран матч.

Лига Европы 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрай, 74

Удаление: Баккали, 79

Лига Европы4 турШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Андерлехт: Четверг 08 ноября 2018

Фенербахче
Матч окончен
2 : 0
Андерлехт
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Андерлехт Андерлехт Фенербахче Фенербахче Фенербахче - Андерлехт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Арсенал
22:00
Спортинг Лиссабон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук