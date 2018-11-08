Лига Европы: Фенербахче уверенно одолел Андерлехт Макаренка

В матче 4 тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче конце матча вырвал победу в Андерлехта.

Фенербахче сумел вырвать победу у Андерлехта. Команды играли на равных большую часть матча, однако в конце опыт турков взял свое. Сначала на подачу Вальбуэна никто не откликнулся и мяч залетел в дальний угол. А уже через 3 минуты француз обокрал защитника, выскочил на вратаря и выкатил на пустые ворота Фраю. К тому же Баккали получил вторую желтую карточку, а потому у бельгийцев почти не осталось возможности отыграться. Отметим, что Макаренко вышел на поле в стартовом составе и сыграл полный матч.

Эта победа существенно ухудшила положение Андерлехта, который с 1 пунктом остался на последнем месте в группе. А Фенербахче остался на 2 позиции, оторвав от Спартака Трнава на 4 пункта, но у словаков еще не сыгран матч.

Лига Европы 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрай, 74

Удаление: Баккали, 79