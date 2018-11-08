Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – видео голов и обзор матча

Лига Европы — 21:59 99
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Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
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Динамо красиво обыграло Ренн и возглавило свою группу Лиги ЕвропыЛига Европы — 21:49 2049
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УЕФА может ввести VAR в Лиге чемпионов уже в текущем сезонеЛига чемпионов — 21:35 53
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"Локомотив, Динамо, Зеніт і УЄФА всіх обманювали" – як нова порція викривальних даних Football Leaks б'є по РосіїРоссия — 20:14 520
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Лига Европы: Фенербахче уверенно одолел Андерлехт МакаренкоЛига Европы — 19:52 79
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