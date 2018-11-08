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Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – видео голов и обзор матча

21:05 17 Читати українською
Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – видео голов и обзор матча
Фенербахче – Андерлехт – видео голов и обзор матча 08.11.2018 / фото: ФК Фенербахче

В матче 4 тура группового турнира Лиги Европы 2018/19 Фенербахче оказался сильнее Андерлехта.

Фенербахче дома дожал Андерлехт благодаря голам Вальбуэна и Фрая. Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Баккали.

Лига Европы: Фенербахче уверенно одолел Андерлехт Макаренко

Украинец Евгений Макаренко провел на поле все 90 минут.

Фенербахче набрал 7 очков и остался на 2 позиции в группе, отставая от Динамо Загреб на 2 пункта. Андерлехт замыкает турнирную таблицу с одним баллом.

Лига Европы 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрай, 74

Удаление: Баккали, 79

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы4 турШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Андерлехт: Четверг 08 ноября 2018

Фенербахче
Матч окончен
2 : 0
Андерлехт
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Лига Европы Украинцы за рубежом Видеоновости Фенербахче - Андерлехт Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Фенербахче Фенербахче
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