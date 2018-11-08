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Ліга Європи: Фенербахче впевнено здолав Андерлехт Макаренка

20:48 131 Читать на русском
Ліга Європи: Фенербахче впевнено здолав Андерлехт Макаренка
Боротьба в матчі / Твіттер ФК Андерлехт

В матчі 4 туру групового раунду Ліги Європи Фенербахче наприкінці матчу вирвав перемогу в Андерлехта.

Фенербахче таки зумів вирвати перемогу в Андерлехта. Команди грали на рівних більшу частину матчу, однак наприкінці досвід турків взяв своє. Спочатку на подачу Вальбуени ніхто не відгукнувся і м'яч залетів у дальній кут. А вже за 3 хвилини француз обікрав захисника, вискочив на воротаря і викотив на порожні ворота Фраю. До того ж Баккалі отримав другу жовту картку, а тому в бельгійців майже не лишилось можливості відігратись. Відзначимо, що Макаренко вийшов на поле у стартовому складі та зіграв повний матч.

Ця перемога суттєво погіршила положення Андерлехта, який з 1 пунктом лишився на останньому місці в групі. А Фенербахче залишився на 2 позиції, відірвавши від Спартака Трнава на 4 пункти, але в словаків ще не зіграний матч.

Ліга Європи 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голи: Вальбуена, 71, Фрай, 74

Вилучення: Баккалі, 79

Ліга Європи4 турШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Андерлехт: Четвер 08 листопада 2018

Фенербахче
Матч завершено
2 : 0
Андерлехт
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