Лига Европы, 1 тур

Группа Е

Галатасарай – Лацио – 1:0

Гол: Стракоша, 67 (аг)

Локомотив М – Марсель – 1:1

Голы: Анжорин, 89 – Ундер, 59 (пен)

Удаление: Тикнизян, 59 (Л)

Группа F

Митьюлланд – Лудогорец – 1:1

Голы: Исаксен, 3 – Десподов, 32

Црвена Звезда – Брага – 2:1

Голы: Родич, 75, Катай, 85 (пен) – Галено, 76

Группа G

Бетис – Селтик – 4:3

Голы: Миранда, 32, Хуанми, 35, 53, Иглесиас, 51 – Айети, 15, Юранович, 27, Рестон, 87

Байер – Ференцварош – 2:1

Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 – Ммаэ, 8

Группа Н

Динамо З – Вест Хэм – 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

Рапид – Генк – 0:1

Гол: Онуачу, 90+2

В группе Е Лацио сенсационно проиграл Галатасараю, пропустив смешной гол – Стракоша руками загнал мяч в свои ворота. А Марсель упустил победу над московским Локомотивом. Французы вышли вперед благодаря пенальти. Тикнизян сбил Ундера, получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве, а Ундер с 11-метровой отметки забил. Однако на последних минутах Анжорин вырвал для россиян ничью.

В группе F турнирную таблицу после первого тура возглавила Црвена Звезда, которая обыграла Брагу. Лудогорец и Митьюлланд поделили очки, забив по одному голу. Лидер обороны болгар Игорь Пластун с хорошей статистикой (6 выносов, 2 отбора, 1 перехват), но только с одним очком.

Самый яркий матч дня выдали Бетис и Селтик. Шотландцы к середине первого тайма комфортно вели в счете, а затем Бетис выдал яркий камбэк. В ворота Джо Харта влетело 4 гола. Хуанми оформил дубль, также отличились Миранда и Иглесиас. В итоге испанцы пропустили в третий раз, но вышли победителями из перестрелки.

В другом матче квартета G Байер дожал Ференварош. Александр Зубков вышел в стартовом составе венгров и был прикован к правому флангу. Украинцу много пришлось работать в обороне. Справлялся он с переменным успехом – 5 раз позволил себя обыграть. Зубков получил от SofaScore худшую оценку на поле – 6.1. За Леверкузен забили Паласиос и юный лидер Вирц.

Вест Хэм на выезде одолел загребское Динамо и стал лидером группы H. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте, а забивали за лондонцев Антонио и Райс. В параллельном матче встречались Рапид и Генк – недавние соперники Зари и Шахтера. Онуачу на второй компенсированной минуте принес бельгийцам три очка.

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