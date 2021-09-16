Группа А

ГИК – ЛАСК – 0:2

Гол: Маресич, 17, Моншайн, 89

Группа B

Флора – Гент – 0:1

Голы: Лемаич, 54

Группа E

Славия – Унион – 3:1

Голы: Ба, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 – Беренс, 70

Удаление: Екель, 40 (Унион, вторая желтая)

Группа F

Линкола Ред Импс – ПАОК – 0:2

Голы: Акпом, 45+2, Митрита, 56

Слован – Копенгаген – 1:3

Голы: Генти, 21 – Винд, 18, 67, Стаг, 41

Группа G

Мура – Витесс – 0:2

Голы: Тронстад, 30, Дарфолу, 69

Ренн – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Те, 23, Лаборд, 72 – Бейда, 11 (аг), Хёйберг, 76

Группа H

Карабах – Базель – 0:0

Гент украинца Романа Безуса приехал в гости к Флоре. Эстонская команда считалась андердогом, но умело защищалась в течение первого тайма. Правда, все же пропустила на старте второго. Помог бельгийцам Безус, который отдал голевой пас на Лемаича. За 10 минут Романа заменили, но одноклубники украинца удержали минимальную победу.

Кайрат и Омония расписали ничью в матче Лиги конференций с украинским следом

Один из центральных поединков стартового тура Лиги конференций происходил во Франции, где Ренн принимал Тоттенхэм. "Шпоры" агрессивно начали и вышли вперед после автогола Бейда – Лукас Моура пробивал, но мяч попал в игрока Ренна и залетел в ворота. "Красно-черные" недолго расстраивались и уже через 12 минут сравняли ситуацию на табло благодаря красивому выстрела Те. После перерыва команды раскрылись, поочередно забивая в ворота соперника. В конце концов, в ярком поединке победитель не был выявлен – финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

Интересным украинскому болельщику был поединок с участием пражской Славии и берлинского Униона. С первых минут на поле появился Тарас Качараба, которого заменили на старте второго тайма. Чехи отгрузили в ворота соперника три гола, а тот, будучи в меньшинстве, ответил лишь одним. 3:1 – команда игрока сборной Украины без проблем вырвала три очка.

Состоялись также и другие поединки: Карабах и Базель, как и их соперники из группы, разошлись "сухо" и мирно, ПАОК без проблем переиграл Линкольн Ред Импс, а Витесс – Муру. Словану же не удалось что-то продемонстрировать во встрече с Копенгагеном, а потому – заслуженное поражение. А вот ЛАСК уверенно обыграл ГИК.

Турнирная таблица Лиги конференций