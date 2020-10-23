Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Группа G

Брага – АЕК – 3:0

Голы: Галену, 44, Паулинью, 78, Орта, 88

Группа H

Селтик – Милан – 1:3

Голы: Эльюнусси, 76 – Крунич, 14, Диас, 42, Хауге, 90+2

Спарта Прага – Лилль – 1:3

Голы: Дочкал, 47 – Язиджи, 45+1, 60, 75, Иконе, 66

Удаление: Крейчи, 14 (С)

Группа I

Маккаби Тель-Авив – Карабах – 1:0

Гол: Коэн, 10

Вильярреал – Сивасспор – 5:3

Голы: Куба, 13 Бакка, 20 Фойт, 57, Пако, 74, 78 - Кайоде, 33, Ятабаре, 43, Градель, 64

Нереализованный пенальти: Бакка, 37 (В)

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Брага и АЕК, которые являются соперниками луганской Зари в группе G, соревновались в Португалии. Хозяева уверенно переиграли греков, забив три безответных гола. За АЕК в стартовом составе сыграли сразу двое украинцев – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Милан на выезде справился с Селитком. Итальянцы еще до перерыва забили два гола сопернику. Во втором тайме Эльюнусси сократил отставание шотландцев, но последнее слово было за "россонери". В итоге, победа Милана – 3:1.

Лилль разгромил пражскую Спарту. Гости отгрузили чехам 4 мяча, на что соперник ответил лишь голом престижа. Героем встречи стал турецкий хавбек Юсуф Язиджи, который отметился хет-триком. Лилль возглавил группу H, оставив Милан на второй строчке.

Маккаби Тель-Авив забил быстрый гол в противостоянии с Карабахом. Несмотря на попытки азербайджанцев выровнять положение, хозяева удержали минимальную победу.

Настоящее безумие происходило на домашней арене Вильярреала, в поединке с Сивасспором было забито аж 8 мячей. К счастью, для местных болельщиков 5 голов забили именно игроков Вильярреала, который и возглавил квартет I. Стоит отметить, что за гостей забил форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, который выступает за турков на правах аренды.

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