Ліга Європи, груповий етап, 1-й тур

Група G

Брага – АЕК – 3:0

Голи: Галену, 44, Паулінью, 78, Орта, 88

Група H

Селтік – Мілан – 1:3

Голи: Ельюнуссі, 76 – Круніч, 14, Діас, 42, Хауге, 90+2

Спарта Прага – Лілль – 1:3

Голи: Дочкал, 47 – Язиджі, 45+1, 60, 75, Іконе, 66

Вилучення: Крейчі, 14 (С)

Група I

Маккабі Тель-Авів – Карабах – 1:0

Гол: Коен, 10

Вільяреал – Сівасспор – 5:3

Голи: Кубо, 13, Бакка, 20, Фойт, 57, Пако, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятабаре, 43, Градель, 64

Нереалізований пенальті: Бакка, 37 (В)

Лестер розгромив Зорю завдяки дитячим помилкам в ЛЄ – гравець збірної України не влучив у порожні, 2 привезені голи

Брага та АЕК, які є суперниками луганської Зорі у групі G, змагались у Португалії. Господарі впевнено переграли греків, забивши три голи без відповіді. За АЕК у стартовому складі зіграли одразу двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Мілан на виїзді впорався із Селітком. Італійці ще до перерви забили два гола супернику. У другому таймі Ельюнуссі скоротив відставання шотландців, але останнє слово було за "россонері". У підсумку, перемога Мілана – 3:1.

Лілль розгромив празьку Спарту. Гості відвантажили чехам 4 м'ячі, на що суперник відповів лише голом престижу. Героєм зустрічі став турецький хавбек Юсуф Язиджі, який відзначився хет-триком. Лілль очолив групу H, залишивши Мілан на другій сходинці.

Маккабі Тель-Авів забив швидкий гол у протистоянні з Карабахом. Попри намагання азербайджанців вирівняти становище, господарі втримали мінімальну перемогу.

Справжнє божевілля відбувалось на домашній арені Вільяреала, у поєдинку з Сівасспором було забито аж 8 м'ячів. На щастя, для місцевих вболівальників 5 голів забили саме гравців Вільяреала, який і очолив квартет I. Варто відзначити, що за гостей забив форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який виступає за турків на правах оренди.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПОВОГО ЕТАПУ ЛІГИ ЄВРОПИ