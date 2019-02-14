Ліга Європи: Арсенал сенсаційно програв БАТЕ, Інтер, Севілья та Бенфіка здобули мінімальні перемоги

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

БАТЕ – Арсенал – 1:0

Гол: Драгун, 45

Галатасарай – Бенфіка – 1:2

Голи: Луїндама, 54 – Сальвіо, 27, Сеферовіч, 64

Краснодар – Байєр – 0:0

Лаціо – Севілья – 0:1

Гол: Бен-Єддер, 22

Рапід – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 39 (п)

Ренн – Бетіс – 3:3

Голи: Юну, 2, Гарсія, 11 (автогол), Бен Арфа, 45+3 – Ло Чельсо, 32, Сідней, 62, Лаінес, 90

Славія – Генк – 0:0

Головна сенсація вечора сталася в Білорусі, де місцевий БАТЕ обіграв лондонський Арсенал. Наприкінці першого тайму Драгун вистрибнув найвище у штрафному майданчику "канонірів" і відправив м'яч у ворота. Його гол так і залишився єдиним у цьому матчі.

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Ренн та Бетіс подарували глядачам найяскравіший матч ігрового дня, принаймні поки що. Французи дуже жваво розпочали поєдинок, ще в першому таймі забивши у ворота суперника 3 голи. До перерви Ло Чельсо відквитав один м'яч, а в середині другого тайму Сідней скоротив відставання до мінімуму. Врятував іспанців від поразки Лаінес, який забив аж на 90-й хвилині.

Інтер, який на виїзді грав з Рапідом без своєї головної зірки Мауро Ікарді, зумів здолати австрійців завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Цей м'яч став для аргентинця дебютним у єврокубках.

Лаціо не зумів підтримати своїх співвітчизників і вдома поступився Севільї. Єдиний гол в цій зустрічі забив Бен-Єддер в середині першого тайму.

Бенфіка на виїзді мінімально обіграла Галатасарай. За португальців забивали Сальвіо та Сеферовіч, на що у турків зумів відповісти лише Луїндама.

У поєдинках Краснодар – Байєр та Славія – Генк глядачі забитих голів не побачили.