Ліга Європи: Арсенал сенсаційно програв БАТЕ, Інтер, Севілья та Бенфіка здобули мінімальні перемоги

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу
БАТЕ – Арсенал – 1:0
Гол: Драгун, 45
Галатасарай – Бенфіка – 1:2
Голи: Луїндама, 54 – Сальвіо, 27, Сеферовіч, 64
Краснодар – Байєр – 0:0
Лаціо – Севілья – 0:1
Гол: Бен-Єддер, 22
Рапід – Інтер – 0:1
Гол: Мартінес, 39 (п)
Ренн – Бетіс – 3:3
Голи: Юну, 2, Гарсія, 11 (автогол), Бен Арфа, 45+3 – Ло Чельсо, 32, Сідней, 62, Лаінес, 90
Славія – Генк – 0:0
Головна сенсація вечора сталася в Білорусі, де місцевий БАТЕ обіграв лондонський Арсенал. Наприкінці першого тайму Драгун вистрибнув найвище у штрафному майданчику "канонірів" і відправив м'яч у ворота. Його гол так і залишився єдиним у цьому матчі.
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Ренн та Бетіс подарували глядачам найяскравіший матч ігрового дня, принаймні поки що. Французи дуже жваво розпочали поєдинок, ще в першому таймі забивши у ворота суперника 3 голи. До перерви Ло Чельсо відквитав один м'яч, а в середині другого тайму Сідней скоротив відставання до мінімуму. Врятував іспанців від поразки Лаінес, який забив аж на 90-й хвилині.
Інтер, який на виїзді грав з Рапідом без своєї головної зірки Мауро Ікарді, зумів здолати австрійців завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Цей м'яч став для аргентинця дебютним у єврокубках.
Лаціо не зумів підтримати своїх співвітчизників і вдома поступився Севільї. Єдиний гол в цій зустрічі забив Бен-Єддер в середині першого тайму.
Бенфіка на виїзді мінімально обіграла Галатасарай. За португальців забивали Сальвіо та Сеферовіч, на що у турків зумів відповісти лише Луїндама.
У поєдинках Краснодар – Байєр та Славія – Генк глядачі забитих голів не побачили.