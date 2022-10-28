Стали известны уже 12 участников плей-офф Лиги Европы 2022/23. Второй по силе евротурнир обещает быть интересным – здесь уже есть несколько именитых клубов.

Завершился 5 тур еврокубков, по итогам которого определились 12 команд, которые будут играть матчи "на вылет" в Лиге Европы.

12 команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов – на одно из вакантных мест претендует Шахтер

Вышли из группы Лиги Европы: Арсенал, ПСВ, Фенербахче, Ренн, Бетис*, Унион Сент-Жилуаз*, Реал Сосьедад, Манчестер Юнайтед, Фрайбург*, Ференцварош*.

Вылетели в Лигу Европы из ЛЧ: Барселона, Севилья.

Примечание. Команды, отмеченные звездочкой, гарантированно финишируют первыми в группах Лиги Европы, поэтому вышли сразу в 1/8 финала.

Остальные участники плей-офф определятся после 6-го тура ЛЧ и ЛЕ. В Лиге Европы может оказаться Шахтер – это произойдет, если "горняки" не обыграют РБ Лейпциг. В случае ничьей или поражения подопечные Йовичевича станут единственной украинской командой в плей-офф ЛЕ, ведь Динамо еще раньше потеряло шансы выход из группы, а вчера оформило и вылет из еврокубков.

Матчи последнего тура Лиги Европы пройдут на следующей неделе. Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 7 ноября. В ней примут участие 8 команд, занявшие вторые места в группах Лиги Европы (будут сеяными). Их оппонентами станут 8 команд, которые вылетели из Лиги чемпионов, финишировав третьими в группах (несеянные).

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