Во многих группах Лиги чемпионов не получилось ожесточенной борьбы. Некоторые команды имели слишком большое преимущество над соперниками.

Реал, Манчестер Сити, Наполи, Бавария и Брюгге гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов после 4 туров группового этапа. На этой неделе к ним присоединились еще семь коллективов.

ПСЖ и Бенфика вышли из группы Н, Боруссия Дортмунд заняла второе место после Сити, Челси выиграл свой квартет, Ливерпуль попал в 1/8 финала после победы над Аяксом, Интер обошел Барселону, а Порту оставил за спиной Атлетико и Байер.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Сеяные:

Бавария

Манчестер Сити

Челси

Несеяные:

Интер

Боруссия Дортмунд

Посев еще не известен:

Наполи

Ливерпуль

Брюгге

Порту

Реал

ПСЖ

Бенфика

Осталось 4 вакантных места в плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер и Лейпциг в последнем туре разыграют вторую путевку из группы F ("горнякам" нужна победа). Милан и Зальцбург аналогично определят более сильного в группе Е. Совершенно ничего не понятно в квартете D, где все команды сохраняют шансы на 1/8 финала.