Ліга Європи: 12 команд достроково вийшли у плей-офф – Шахтар може скласти компанію МЮ, Барселоні, Арсеналу та Севільї
Стали відомі вже 12 учасників плей-офф Ліги Європи 2022/23. Другий за силою євротурнір обіцяє бути цікавим – тут вже є кілька іменитих клубів.
Завершився 5-й тур єврокубків, за підсумками якого визначилися 12 команд, що гратимуть матчі "на виліт" у Лізі Європи.
12 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів – на одне з вакантних місць претендує Шахтар
Вийшли з групи Ліги Європи: Арсенал, ПСВ, Фенербахче, Ренн, Бетіс*, Уніон Сент-Жилуаз*, Реал Сосьєдад, Манчестер Юнайтед, Фрайбург*, Ференцварош*.
Вилетіли у Лігу Європи з ЛЧ: Барселона, Севілья.
Примітка. Команди, позначені зірочкою, гарантовано фінішують першими у групах Ліги Європи, тому вийшли одразу до 1/8 фіналу.
Решта учасників плей-офф визначаться після 6-го туру ЛЧ та ЛЄ. У Лізі Європи може опинитися Шахтар – це станеться, якщо "гірники" не обіграють РБ Лейпциг. У випадку нічиєї чи поразки підопічні Йовічевіча стануть єдиною українською командою в плей-офф ЛЄ, адже Динамо ще раніше втратило шанси вихід з групи, а вчора оформило і виліт з єврокубків.
Матчі останнього туру Ліги Європи відбудуться наступного тижня. Жеребкування стикових матчів заплановане на 7 листопада. У ньому візьмуть участь 8 команд, які посіли другі місця в групах Ліги Європи (будуть сіяними). Їхніми опонентами стануть 8 команд, що вилетіли з Ліги чемпіонів, фінішувавши третіми в групах (несіяні).
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