В преддверии встречи АЭКа и загребского Динамо ультрас обеих команд устроили драку, в результате которой погиб 22-летний болельщик. УЕФА решил, что при таких обстоятельствах проводить матч невозможно.

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"Запланированный на вторник, 8 августа, матч 3-го предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА между АЕКом и Динамо перенесен по решению УЕФА", – сообщила пресс-служба хорватский клуб.

Напомним, что в результате драки между фанатами обоих клубов пострадало 8 человек. Новую дату проведения матча УЕФА определит в ближайшее время после консультации с представителями АЕКа и Динамо Загреб. Встреча может состояться 18 или 19 августа.

К слову, за хорватскую команду выступает украинский защитник Богдан Михайличенко.

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