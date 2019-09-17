Лига чемпионов: стартуй вместе с Базабет

Самый престижный клубный турнир Европы стартует 17 сентября. Уже первый тур группового раунда Лиги чемпионов 2019/20 подарит нам ряд интересных матчей.

Например, Барселона отправится к дортмундской Борусии на один из самых шумных и атмосферных стадионов футбольной Европы. Забьет ли Гризманн свой дебютный мяч за каталонцев в ЛЧ? Или, возможно, 16-летний вундеркинд Ансу Фати продолжит свою феерию? Вы можете поставить на исход матча, на авторов забитых мячей и на многое другое в БК Базабет.

Старые знакомые Шахтер и Манчестер Сити третий сезон подряд пересекаются на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы уничтожили "горняков" со счетом 9:0 в двух матчах. Сможет ли украинский клуб на этот раз сыграть достойнее? Или им еще расти и расти до Норвича?

Неймар триумфально вернулся в состав ПСЖ. Сможет ли он вспомнить свои счастливые дни в Каталонии и по традиции нокаутировать Реал? Ну а CR7 едет к своим старым добрым друзьям из Атлетико. Никто так сильно не обижал "матрасников", как португальский робот. Вы можете поставить на его гол в БК Bazabet.

Первый тур ЛЧ ставит много вопросов. И если вы знаете ответы на них, то у вас есть шанс на этом заработать. В БК Bazabet вы можете делать и долгосрочные ставки на футбол, как и прогнозы на спорт в целом. Например, вы считаете, что Шахтер способен выйти из группы вместе с Сити? Тогда поставьте на это по коэффициенту 2,2. Обновленная международная букмекерская контора Базабет предлагает и ряд других интересных вариантов:

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