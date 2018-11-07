Лига чемпионов: Рома на выезде одолела ЦСКА

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ЦСКА и Ромой завершился непростой победой римлян.

Рома вышла вперед уже на 4-й минуте матча после подачи с углового: Манолас выиграл борьбу в Набабкин и опередил Акинфеева, пробив головой в дальний угол – 0:1. Беда к москвичам не пришла одна: через пять минут травмировался Марио Фернандес, которого пришлось менять на только восстановленного Щенникова. Тем не менее, "кони" смогли выровнять поединок и создать ряд опасных моментов в ответ: так, несколько классных ударов удалось Магнуссону, а в компенсированное арбитром время голкипер Ольсон после выстрела Сигурдссона перевел мяч в штангу. У Ромы следует вспомнить неплохие выстрелы Коларова и Флоренци, однако Акинфеев действовал внимательно и парировал их без осоливих проблем.

Старт второго тайма вышел очень динамичным: на 47-й минуте Эдин Джеко мощно пробил из пределов штрафной, но удар успели заблокировать. Через три минуты ЦСКА отыгрался Ахметов разогнал атаку через центр и отдал в штрафную на Сигурдссона, а то из-под защитника пробил в правый нижний угол – 1:1. Впрочем, уже на 56-й хозяева остались без Магнуссона, получившего вторую желтую, а на 59-й пропустили во второй раз: Кристанте подхватил мяч и выполнил остроумную передачу на Лоренцо Пеллегрини, а тот, избежав офсайда, мощно пробил с края штрафной – 1:2. Тут же точку в матче мог ставить Эдин Джеко, однако его удар после разрезного паса парировал Игорь Акинфеев. На 67-й мог головой метров с 11-ти мог забить Фасио, однако мяч прошел над воротами, а на 78-й Щенников имел шанс сравнять счет – удар с линии штрафной отбил Ольсон.

В конце концов, ЦСКА так и не смог вырвать ничью. После поражения Роме у москвичей осталось четыре очка, которые позволят опережать четвертую Викторию Плзень. Римляне возглавляют группу с 9 очками.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 4-й тур, группа G

ЦСКА – Рома – 1:2

Голы: Сигурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегрини, 59

Удаление: Магнуссон, 56