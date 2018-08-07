Лига чемпионов, квалификация: потенциальные соперники Динамо – Аякс и Стандард расписали феерическую ничью

Аякс не сумел удержать важную победу в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Отметим, что победитель этой пары сыграет с сильнейшим в паре Динамо – Славия.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Стандард принимал Аякс.

Динамо упустило победу над Славией в матче квалификации Лиги чемпионов

На 19-й минуте Хунтелаар открыл счет в поединке. Потом Душан Тадич удвоил преимущество амстердамской команды.

Во втором тайме Стандард отыграл один мяч, а на 90+4 минуте благодаря пенальти вырвал ничью.

Отметим, что Динамо также упустило победу в гостевом поединке со Славией из-за пенальти на последних секундах матча. Победители этих пар сыграют в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Стандард – Аякс – 2:2

Голы: Карсела-Гонсалес, 67, Эмонд, 90+4 (пен.) – Хунтелаар, 19 Тадич, 34