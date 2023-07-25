Лига чемпионов: Галатасарай опозорился в Литве, ХИК реактивным голом обыграл Мольде
Состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд
Жальгирис – Галатасарай – 2:2
Голы: Ойевуси, 47, Казлаускас, 90+2 – Бардакчи, 75, Дервисоглу, 78
Удаление: Казлаускас, 90+2
ХИК – Мольде – 1:0
Гол: Кескинен, 25
В северной дуэли сильнее оказался ХИК. Финны выиграли домашний матч у Мольде. Судьбу встречи решил удивительный гол – Танака и Кескинен поймали гостей из Норвегии на контратаке. Японец из собственной штрафной выбил в центр поля, где Кескинен подхватил мяч, сблизился с воротами и обыграл голкипера.
Литовцы сотворили большую сенсацию. Жальгирис на собственном поле расписал ничью со звездным Галатасараем. Заха еще не успел попасть в состав турецкого клуба, но Дзаньоло, Анхелиньо и Мертенс вышли на поле в Вильнюсе.
Жальгирис вообще долгое время вел в счете. В начале второго тайма Ойевуси вывел литовцев вперед. Нигериец воспользовался грубой ошибкой Нельсона, вышел под острым углом на вратаря и прицельно пробил.
Турки отыгрались только благодаря стандарту – Бардакчи замкнул подачу Актюркоглу. А через несколько минут Галатасарай забил во второй раз. С ударом Мертенса голкипер справился, но Дервисоглу первым успел на добивание.
Галатасарай уже праздновал победу, однако Жальгирис в компенсированное время вырвал ничью. Казлаускас (чуть играл в Украине за Львов) ударом в касание замкнул подачу с фланга. Ответные матчи состоятся через неделю.
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