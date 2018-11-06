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Лига чемпионов: Брюгге разгромил Монако – 15-матчевая безвыигрышная серия монегасков

21:48 51 Читати українською
Лига чемпионов: Брюгге разгромил Монако – 15-матчевая безвыигрышная серия монегасков
Ванакен оформил дубль в матче / Твиттер Лиги Чемпионов УЕФА

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Монако во главе с Анри продолжает разочаровывать своих поклонников, на этот раз позорно уступив Брюгге.

Брюгге на выезде разгромил Монако. Разгромный счет был установлен уже на 24 минуте. Ванакен сначала забил с передачи Ритса, а чуть позже реализовал пенальти. Третий гол на счету Уэсли, которому ассистировал Вормер. Монако имел пару возможностей, чтобы забить хотя бы гол, однако так ничего и не удалось. А вот Брюгге во втором тайме отличился еще раз, Вормер поставил точку в матче.

Монако пропустил 3 гола за 25 минут в Лиге чемпионов и установил уникальное антидостижение

Брюгге набрал 4 очка и поднялся на 3 место, Монако с 1 пунктом остается абсолютным аутсайдером группы A.

Лига Чемпионов 2018/19, 4 тур, группа A

Монако – Брюгге – 0:4

Голы: Ванакен, 12, 17, (пен), Уэсли, 24, Вормер, 85

Лига чемпионов4 турЛуи ІІ (Монако)

Монако - Брюгге: Вторник 06 ноября 2018

Монако
Матч окончен
0 : 4
Брюгге
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Лига чемпионов Монако Монако Тьерри Анри Тьерри Анри Монако - Брюгге
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