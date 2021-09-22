Франция, Лига 1, 7-й тур

Лилль – Реймс – 2:1

Голы: Дэвид, 31, Андре, 43 – Флипс, 74 (пенальти)

Монако – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Фолланд, 27, Бен-Йеддер, 62 (пенальти), 86 – Буанга, 41

Удаление: Грин, 33 (СЭ)

Монпелье – Бордо – 3:3

Голы: Жермен, 11, 50, Молле, 72 – Хван Ый Джо, 18, Онана, 29, Калу, 85

Нант – Брест – 3:1

Голы: Бла, 27, Чиривелья, 55, Брассье, 58 (автогол) – Ле Дуарон, 67

Ренн – Клермон – 6:0

Голы: Мартен, 32, Терье, 36, Сулемана, 55, 57, Лаборд, 64, Те, 77

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Действующий чемпион еще до перерыва обеспечил комфортное преимущество над Реймсом. Сначала Джонатан Дэвид головой замкнул навес Йылмаза. Дальше Бенжамен Андре тоже удачно сыграл головой после подачи углового. Алексис Флипс огорчил Лилль во второй половине голом с одиннадцатиметрового. Однако, "доги" сумели удержать победный результат, впервые взяв 3 очка в сентябре.

Сложнее далась победа Монако. Княжеский клуб повел на 31-й минуте, когда Кевин Фолланд с линии штрафной пробил прямо в девятку ворот. Однако, Сент-Этьен забил гол в конце первого тайма. Это Денис Буанга воспользовался передачей Крассо. Но во втором тайме монегаски таки дожали "зеленых", которые играли в меньшинстве с 33-й минуты. Героем команды Ковача стал Виссам Бен-Йеддер. Форвард сборной Франции сначала забил с пенальти, а затем замкнул прострел Фолланда с пределов штрафной.

Зато Ренн на домашней арене не заметил Клермон. "Красно-черные" наказывали гостей волнами. В середине первой половины Жонас Мартен точно пробил головой, а Мартин Терье уверенно пробил низом после паса Бурижо. На старте второго тайма Камаль Сулемана оформил дубль за три минуты. Ганец сначала реализовал момент из свободной зоны. Далее оказался самым расторопным во время хаоса в штрафной Клермона. Добили гостей Гаэтан Лаборд (точный удар головой) и Флавьен Те (обокрал защитника и пробил с линии штрафной).

Турнирная таблица чемпионата Франции