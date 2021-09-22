Тренерский штаб ПСЖ не сможет рассчитывать на сильнейший состав во время матча 7-го тура Лиги 1.

Как и ожидалось, Лионель Месси сегодня вечером не сыграет с Метцом. Аргентинец получил травму в игре с Лионом, точные сроки реабилитации после которой до сих пор неизвестны.

ПСЖ может потерять Месси на длительный срок из-за травмы

ПСЖ вылетел в Мец сегодня утром. Кроме Месси, в составе делегации парижан не было Серхио Рамоса и Марко Верратти, которые также до сих пор находятся в клубном лазарете.

Напомним, в нынешнем сезоне ПСЖ выиграл все матчи в рамках Лиги 1, но стартовал в Лиге чемпионов с ничьей против Брюгге и проиграл Суперкубок Франции Лиллю.

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