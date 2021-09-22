Франція, Ліга 1, 7-й тур

Лілль – Реймс – 2:1

Голи: Девід, 31, Андре, 43 – Фліпс, 74 (пенальті)

Монако – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Фолланд, 27, Бен-Єддер, 62 (пенальті), 86 – Буанга, 41

Вилучення: Грін, 33 (СЕ)

Монпельє – Бордо – 3:3

Голи: Жермен, 11, 50, Молле, 72 – Хван Ий Джо, 18, Онана, 29, Калу, 85

Нант – Брест – 3:1

Голи: Бла, 27, Чірівелья, 55, Брассьє, 58 (автогол) – Ле Дуарон, 67

Ренн – Клермон – 6:0

Голи: Мартен, 32, Терьє, 36, Сулемана, 55, 57, Лаборд, 64, Те, 77

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Чинний чемпіон ще до перерви забезпечив комфортну перевагу над Реймсом. Спершу Джонатан Девід головою замкнув навіс Їлмаза. Згодом Бенжамен Андре теж вдало зіграв головою після подачі кутового. Алексіс Фліпс засмутив Лілль у другій половині голом із одинадцятиметрового. Проте, "доги" зуміли втримати переможний результат, вперше взявши 3 очки у вересні.

Складніше далася перемога Монако. Княжий клуб повів на 31-й хвилині, коли Кевін Фолланд із лінії штрафного пробив прямісінько в дев'ятку воріт. Однак, Сент-Етьєн забив гол наприкінці першого тайму. Це Деніс Буанга скористався передачею Крассо. Та в другому таймі монегаски таки дотисли "зелених", які грали в меншості з 33-ї хвилини. Героєм команди Ковача став Віссам Бен-Єддер. Форвард збірної Франції спочатку забив із пенальті, а потім замкнув простріл Фолланда з меж карної зони.

Натомість Ренн на домашній арені не помітив Клермон. "Червоно-чорні" карали гостей хвилями. У середині першої половини Жонас Мартен влучно пробив головою, а Мартін Терьє точно пробив низом після пасу Буріжо. На старті другого тайму Камаль Сулемана оформив дубль за три хвилини. Ганець спершу реалізував момент із вільної зони. Згодом виявився найспритнішим під час хаосу в штрафному майданчику Клермона. Добили гостей Гаетан Лаборд (точний удар головою) і Флав'єн Те (обікрав оборонця і пробив із лінії штрафного).

Турнірна таблиця чемпіонату Франції