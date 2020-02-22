Марсель неожиданно проиграл Нанту, Лилль разгромил Тулузу, Монако потерял очки в Дижоне: Лига 1, матчи субботы

Субботняя программа 26 тура чемпионата Франции подарила несколько сенсационных результатов.

Ліга 1, 26 тур

Марсель – Нант – 1:3

Голы: Сансон, 39 – Лимбомбе, 34, Бамба, 53, Альваро, 90+1 (аг)

Анже – Монпелье – 1:0

Гол: Баокен, 68

Дижон – Монако – 1:1

Голы: Бальде, 56 – Марипан, 79

Лилль – Тулуза – 3:0

Голы: Реми, 2, 39, Санчеш, 72

Страсбур – Амьен – 0:0

Главная неожиданность произошла в первом же матче дня. Марсель в родных стенах уступил середняку Нанту. Лимбомбе вывел "канареек" вперед, однако через пять минут Сансон намекнул на возможный камбек фаворита. Не сложилось – Бамба элегантным обводящим ударом восстановил лидерство Нанта, а "самострел" Альваро в компенсированное время лишил Марсель надежд на очки.

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Анже вырвал минимальную победу над Монпелье благодаря голу камерунца Баокена, а Лилль разбил Тулузу. Феерили главные звезды "догов": Лоик Реми оформил дубль, после перерыва закрепил преимущество чемпион Европы Ренату Санчеш. Матч Страсбура и Амьена откровенно разочаровал. Соперники на двоих нанесли всего четыре удара в створ ворот, ни один из которых не закончился успехом – 0:0.

Монако не сумел продолжить свою серию из трех побед подряд. Подопечные Роберта Морено вообще могли остаться без очков, однако центрбек монегасков Марипан все же ответил на точный удар игрока Дижона.

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