Лига 1: ПСЖ минимально переиграл Тулузу, Лилль в невероятном матче победил Нант

ПСЖ в матче 30 тура Лиги 1 на выезде оказался сильнее Тулузу, а Лилль на выезде в напряженном поединке победил Нант.

Франция. Лига 1, 30 тур

Амьен – Бордо – 0:0

Дижон – Ницца – 0:1

Гол: Леес-Мелу, 60

Удаление: Саммаритано, 54

Монако – Кан – 0:1

Гол: Кривелли, 23

Нант – Лилль – 2:3

Голы: Эссерик, 57 (пен.), Кулибали, 58 – Леау, 62, Пепе, 68 (пен.), Бамба, 69

Тулуза – ПСЖ – 0:1

Гол: Мбаппе, 74

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ПСЖ в рамках 30 тура Лиги 1 пожаловал в гости к Тулузе. Парижане имели преимущество только во владении мячом, но по моментам не превосходили соперника. Судьбу встречи решил гол Килиана Мбаппе. Сейчас у команды Томаса Тухеля 80 очков и более чем уверенное лидерство в таблице. Тулуза набрала 33 очка и находится на 14 позиции.

Лилль на выезде встретился с Нантом. После сухого первого тайма команды выдали сумасшедшую вторую часть встречи. Сначала хозяева в течение двух минут повели в счете с разницей в 2 мяча. А уже в следующей десятиминутке сначала Леау сократил отставание, а затем "доги" также в течение двух минут забили 2 гола. В итоге, подопечные Кристофа Галтье одержали победу в невероятном поединке и набрали 60 очков, сохраняя 2 место. Нант на 15 позиции с 31 пунктом в активе.