toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

Ліга 1: ПСЖ мінімально переграв Тулузу, Лілль у неймовірному матчі переміг Нант

31 березня 23:53 80 Читать на русском
Ліга 1: ПСЖ мінімально переграв Тулузу, Лілль у неймовірному матчі переміг Нант
Кіліан Мбаппе / ФК ПСЖ

ПСЖ у матчі 30 туру Ліги 1 на виїзді виявився сильнішим за Тулузу, а Лілль на виїзді в напруженому поєдинку переміг Нант.

Франція. Ліга 1, 30 тур

Ам'єн – Бордо – 0:0

Діжон – Ніцца – 0:1

Гол: Леес-Мелу, 60

Вилучення: Саммарітано, 54

Монако – Кан – 0:1

Гол: Крівеллі, 23

Нант – Лілль – 2:3

Голи: Ессерік, 57 (пен.), Кулібалі, 58 – Леау, 62, Пепе, 68 (пен.), Бамба, 69

Тулуза – ПСЖ – 0:1

Гол: Мбаппе, 74

Балотеллі забив у кожному з 5-ти перших матчів за Марсель у Лізі 1 – такого не було 50 років

ПСЖ у рамках 30 туру Ліги 1 завітав у гості до Тулузи. Парижани мали перевагу лише у володінні м'ячем, але за моментами не переважали суперника. Долю зустрічі вирішив гол Кіліана Мбаппе. Наразі у команди Томаса Тухеля 80 очок і більш ніж впевнено лідерство в таблиці. Тулуза набрала 33 очки і перебуває на 14 позиції.

Лілль на виїзді зустрівся з Нантом. Після сухого першого тайму команди видали божевільну другу частину зустрічі. Спочатку господарі протягом двох хвилин повели в рахунку з різницею в 2 м'ячі. А вже в наступній десятихвилинці спочатку Леау скоротив відставання, а потім "доги" також протягом двох хвилин забили 2 голи. У підсумку, підопічні Крістофа Галт'є здобули перемогу в неймовірному поєдинку та набрали 60 очок, зберігаючи 2 сходинку. Нант на 15 позиції з 31 пунктом в активі.

Теги
Лілль Лілль Нант Нант Франція Діжон Діжон Монако Монако Ам'єн Ам'єн ПСЖ ПСЖ Бордо Бордо Тулуза Тулуза Ніцца Ніцца Кан Кан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
45
хв
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук