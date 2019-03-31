Ліга 1: ПСЖ мінімально переграв Тулузу, Лілль у неймовірному матчі переміг Нант

ПСЖ у матчі 30 туру Ліги 1 на виїзді виявився сильнішим за Тулузу, а Лілль на виїзді в напруженому поєдинку переміг Нант.

Франція. Ліга 1, 30 тур

Ам'єн – Бордо – 0:0

Діжон – Ніцца – 0:1

Гол: Леес-Мелу, 60

Вилучення: Саммарітано, 54

Монако – Кан – 0:1

Гол: Крівеллі, 23

Нант – Лілль – 2:3

Голи: Ессерік, 57 (пен.), Кулібалі, 58 – Леау, 62, Пепе, 68 (пен.), Бамба, 69

Тулуза – ПСЖ – 0:1

Гол: Мбаппе, 74

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ПСЖ у рамках 30 туру Ліги 1 завітав у гості до Тулузи. Парижани мали перевагу лише у володінні м'ячем, але за моментами не переважали суперника. Долю зустрічі вирішив гол Кіліана Мбаппе. Наразі у команди Томаса Тухеля 80 очок і більш ніж впевнено лідерство в таблиці. Тулуза набрала 33 очки і перебуває на 14 позиції.

Лілль на виїзді зустрівся з Нантом. Після сухого першого тайму команди видали божевільну другу частину зустрічі. Спочатку господарі протягом двох хвилин повели в рахунку з різницею в 2 м'ячі. А вже в наступній десятихвилинці спочатку Леау скоротив відставання, а потім "доги" також протягом двох хвилин забили 2 голи. У підсумку, підопічні Крістофа Галт'є здобули перемогу в неймовірному поєдинку та набрали 60 очок, зберігаючи 2 сходинку. Нант на 15 позиції з 31 пунктом в активі.