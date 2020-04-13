УЕФА подготовил неожиданный вариант доигрывания еврокубков

Организатор европейских турниров и Ассоциация европейских клубов (ECA) имеют новый проект завершения сезона 2019/20, прерванного пандемией коронавируса.

Еврокубки нынешнего сезона могут доиграть после завершения национальных чемпионатов, сообщает Cadena SER.

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УЕФА и ECA разработали двухуровневый план. Согласно ему, в июле европейские первенства доигрывают сезон, а в августе состоятся все матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все поединки планируют провести без зрителей, а четвертьфиналы и полуфиналы в таком случае пройдут на нейтральных полях и будут состоять из одного матча. В свою очередь кампания 2020/21 стартует в сентябре, а игроки получат 21-дневный перерыв между сезонами.

Отметим, что все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, и еврокубки не играют из-за пандемии коронавируса.

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