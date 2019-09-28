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Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом

28 вересня 23:05 629 Читать на русском
Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом
Бордо – ПСЖ – 0:1, 8 тур Ліги 1

Французька Ліга 1 продовжує дивувати напруженою боротьбою команд за лідерство і сенсаційними результатами.

Чемпіонат Франції, 8 тур

Ліон – Нант – 0:1

Гол: Мутуссамі, 59

Бордо – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 70

Анже – Ам'єн – 1:1

Голи: Аліуї, 83 – Мендоза, 13,

Метц – Тулуза – 2:2

Голи: Діалло, 5, Ібраїма, 90 (п) – Саїд, 86, Кулуріс, 90+6

Монако – Брест – 4:1

Голи: Бен-Єддер, 27, Слімані, 62, Мартінш, 73, Кейта, 90 – Менді, 77

Ніцца – Лілль – 1:1

Голи: Дольберг, 13 – Араужо, 34

Реймс – Діжон – 1:2

Голи: Шавалерін, 17 – Тавареш, 19, Бальде, 48

Субота розпочалася з чергової втрати очок від Ліона у домашньому поєдинку проти Нанта. Господарі весь матч володіли ініціативою, однак так і не змогли вразити ворота 20-річного Альбана Лафона. А от "канарки" не змарнували свого шансу вийти вперед. Семюел Мутуссамі запресингував Фернандо Марсала і змусив захисника помилитися – м'яч після чудернацького рикошету перелетів Антоні Лопеша і все ж перетнув лінію воріт – 0:1.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

Вперше після травми у складі ПСЖ з'явився Кіліан Мбаппе і відразу ж допоміг своїй команді результативними діями. Парижани мінімально здолали Бордо завдяки голу Неймара. Однак бразилець лише завершував атаку, а сам гол для нього організували партнери. Ідрісса Гуйє перехопив м'яч у центрі поля і запустив Мбаппе у забіг правим флангом, а француз викотив "шкіряного" прямо на ногу Неймару.

Серед решти матчів варто виокремити Монако, який здобув другу перемогу поспіль та нарешті покинув зону вильоту. Сьогодні від монегасків постраждав Брест. Діжон несподівано обіграв Реймс, і тепер у Лізі 1 більше немає команд, які в нинішньому сезоні ще не перемагали. Ніцца, яка кілька турів тому була серед лідерів, другий матч поспіль не змогла набрати три очки, не втримавши перемогу над Ліллем.

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