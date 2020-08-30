Лига 1: Монако в меньшинстве победил Метц, Реймс потерпел историческое поражение от Лилля, Бордо одолел Анже
Состоялись очередные матчи второго тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига 1, второй тур
Реймс – Лилль – 0:1
Гол: Бабмба, 32
Анже – Бордо – 0:2
Голы: Маджа, 25 Башич, 27
Метц – Монако – 0:1
Гол: Бадиашиле, 22
Удаление: Фофана, 47 (Монако)
Нант – Ним – 2:1
Голы: Жиротто, 11 Луза, 27 (пен.) – Ферат, 57
Удаление: Луза, 47, Фабиу, 86 (Нант)
Сент-Этьен – Лорьян – 2:0
Голы: Амума, 19, 51
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Лилль благодаря единственному голу сумел вырвать три очка в поединке против Реймса. Стоит отметить, что "доги" впервые с 1966 года сумели на выезде обыграть Реймс. Интересный факт, что в то время нынешние наставники команд еще даже не родились.
Бордо сумел реабилитироваться за потерю очков в первом туре. Жирондинцы уверенно обыграли Анже, забив два мяча с интервалом в две минуты.
Монако в первом тайме встречи с Метцом открыли счет. После перерыва гости играли практически на отбой, ведь остались в меньшинстве. К счастью для "монегасков" им удалось удержать минимальное преимущество.
Нант забил два быстрых мяча в ворота Нима, но был вынужден доигрывать матч вдевятером. Однако гости не сумели воспользоваться численным преимуществом, отквитав только один мяч.
Сент-Этьен без особого труда справился с новичком турнира Лорьяном, отгрузив сопернику два безответных гола.
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