Лига 1, второй тур

Реймс – Лилль – 0:1

Гол: Бабмба, 32

Анже – Бордо – 0:2

Голы: Маджа, 25 Башич, 27

Метц – Монако – 0:1

Гол: Бадиашиле, 22

Удаление: Фофана, 47 (Монако)

Нант – Ним – 2:1

Голы: Жиротто, 11 Луза, 27 (пен.) – Ферат, 57

Удаление: Луза, 47, Фабиу, 86 (Нант)

Сент-Этьен – Лорьян – 2:0

Голы: Амума, 19, 51

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Лилль благодаря единственному голу сумел вырвать три очка в поединке против Реймса. Стоит отметить, что "доги" впервые с 1966 года сумели на выезде обыграть Реймс. Интересный факт, что в то время нынешние наставники команд еще даже не родились.

Бордо сумел реабилитироваться за потерю очков в первом туре. Жирондинцы уверенно обыграли Анже, забив два мяча с интервалом в две минуты.

Монако в первом тайме встречи с Метцом открыли счет. После перерыва гости играли практически на отбой, ведь остались в меньшинстве. К счастью для "монегасков" им удалось удержать минимальное преимущество.

Нант забил два быстрых мяча в ворота Нима, но был вынужден доигрывать матч вдевятером. Однако гости не сумели воспользоваться численным преимуществом, отквитав только один мяч.

Сент-Этьен без особого труда справился с новичком турнира Лорьяном, отгрузив сопернику два безответных гола.

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