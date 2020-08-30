Ліга 1, другий тур

Реймс – Лілль – 0:1

Гол: Бабмба, 32

Анже – Бордо – 0:2

Голи: Маджа, 25, Башич, 27

Метц – Монако – 0:1

Гол: Бадіашіле, 22

Вилучення: Фофана, 47 (Монако)

Нант – Нім – 2:1

Голи: Жіротто, 11, Луза, 27 (пен.) – Ферат, 57

Вилучення: Луза, 47, Фабіу, 86 (Нант)

Сент-Етьєн – Лор'ян – 2:0

Голи: Амума, 19, 51

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Лілль завдяки єдиному голу зумів вирвати три очки у поєдинку проти Реймса. Варто відзначити, що "доги" вперше з 1966 року зуміли на виїзді обіграти Реймс. Цікавий факт, що на той час нинішні наставники команд ще навіть не народились.

Бордо зумів реабілітуватись за втрату очок у першому турі. Жирондинці впевнено обіграли Анже, забивши два м'ячі з інтервалом у дві хвилини.

Монако у першому таймі зустрічі з Метцом відкрив рахунок. Після перерви гості грали фактично на відбій, адже залишились у меншості. На щастя для "монегасків" їм вдалось втримати мінімальну перевагу.

Нант забив два швидких м'ячі у ворота Німа, але був змушений догравати матч удев'ятьох. Проте гості не зуміли скористатись чисельною перевагою, відквитавши лише один м'яч.

Сент-Етьєн без особливих труднощів впорався з новачком турніру Лор'яном, відвантаживши супернику два голи без відповіді.

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