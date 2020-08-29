Лига 1, второй тур

Ренн – Монпелье – 2:1

Голы Ле Таллек, 22 (аг.), Камавинга, 77 – Лаборд, 90+1

Удаление: Терьер, 73 – Молле, 43

Страсбур – Ницца – 0:2

Голы: Дольберг, 37 (пен.), 59

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Ренн на правах хозяина захватил инициативу и уже к перерыву сумел открыть счет. Во втором тайме 17-летний Эдуардо Камавинга красивым голом удвоил преимущество хозяев. Стоит отметить, что за два первых тура вундеркинд уже успел отметиться голом и ассистом. Перед финальным свистком игроки Монпелье отыграли один мяч, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно.

Ницца была активной в первой половине игры против Страсбура, за что была вознаграждена голом. После перерыва хозяева проснулись и перехватили инициативу, но хаос между защитниками Страсбура привел ко второму пропущенному голу.

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Гол Камавингы: