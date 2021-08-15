Чемпионат Франции, 2 тур

Анже – Лион – 3:0

Голы: Буфаль, 20, Марселу (авт), 53, Унахи, 77

Удаление: Корне, 65 (Лион)

Французские гранды очень тяжело входят в сезон. Лилль, который является действующим чемпионом, набрал лишь очко в двух турах. Столько же баллов у Монако, который во вторник сыграет с Шахтером в плей-офф квалификации ЛЧ. Когорту неудачников старта чемпионата пополнил Лион, неожиданно разгромно проигравший Анже.

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В середине первого тайма Буфаль с острого угла поразил пустые ворота. После перерыва "ткачи" организовали смешной автогол, автором которого стал Марселу. Унахи поставил победную точку – 3:0. На тот момент хозяева уже играли в большинстве после удаления Корне.

После двух туров Лион набрал 1 очко. Анже, который в прошлом сезоне финишировал 13-м, идет без потерь – 6 пунктов. Именно эта команда сейчас возглавляет турнирную таблицу.

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