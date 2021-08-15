Ліга 1: Ліон без шансів згорів сенсаційному лідеру, організувавши кумедний автогол
У другому турі французької Ліги 1 Ліон сенсаційно був розбитий Анже (0:3).
Чемпіонат Франції, 2 тур
Анже – Ліон – 3:0
Голи: Буфаль, 20, Марселу (авт), 53, Унахі, 77
Вилучення: Корне, 65 (Ліон)
Французькі гранди дуже важко входять у сезон. Лілль, який є чинним чемпіоном, набрав лише очко у двох турах. Стільки ж балів у Монако, який у вівторок зіграє з Шахтарем у плей-офф кваліфікації ЛЧ. Когорту невдах старту чемпіонату поповнив Ліон, який несподівано розгромно програв Анже.
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В середині першого тайму Буфаль з гострого кута вразив порожні ворота. По перерві "ткачі" організували кумедний автогол, автором якого став Марселу. Унахі поставив переможну крапку – 3:0. На той момент господарі вже грали в більшості після вилучення Корне.
Після двох турів Ліон набрав 1 очко. Анже, який у минулому сезоні фінішував 13-м, йде без втрат – 6 пунктів. Саме ця команда зараз очолює турнірну таблицю.
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