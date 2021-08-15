Чемпіонат Франції, 2 тур

Анже – Ліон – 3:0

Голи: Буфаль, 20, Марселу (авт), 53, Унахі, 77

Вилучення: Корне, 65 (Ліон)

Французькі гранди дуже важко входять у сезон. Лілль, який є чинним чемпіоном, набрав лише очко у двох турах. Стільки ж балів у Монако, який у вівторок зіграє з Шахтарем у плей-офф кваліфікації ЛЧ. Когорту невдах старту чемпіонату поповнив Ліон, який несподівано розгромно програв Анже.

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В середині першого тайму Буфаль з гострого кута вразив порожні ворота. По перерві "ткачі" організували кумедний автогол, автором якого став Марселу. Унахі поставив переможну крапку – 3:0. На той момент господарі вже грали в більшості після вилучення Корне.

Після двох турів Ліон набрав 1 очко. Анже, який у минулому сезоні фінішував 13-м, йде без втрат – 6 пунктів. Саме ця команда зараз очолює турнірну таблицю.

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