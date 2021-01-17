Лига 1, 20-й тур

Брест – Ренн – 1:2

Голы: Онора, 4 – Буриго, 7, Гренье, 77 (пен.)

Нант – Ланс – 1:1

Голы: Луза, 36 (пен.) – Какута, 81

Ницца – Бордо – 0:3

Голы: Хван, 50, Баис, 75, Башич, 87

Страсбур – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Ажорк, 29

Лилль – Реймс – 2:1

Голы: Бамба, 48, Дэвид, 90+1 – Дзенелли, 36

Лион – Метц – начало в 22:00

ПСЖ минимально обыграл Анже и возглавил Лигу 1

Брест и Ренн успели обменяться быстрыми голами уже за 7 стартовых минут. После перерыва гости все же дожали соперника благодаря реализованному пенальти. Победа позволила Ренну закрепиться на 5-й строчке.

Нант и Ланс расписали результативную ничью. Бордо на выезде поиздевался с Ниццы, а Страсбур минимально обыграл Сент-Этьен.

В равной борьбе Лилль и Реймс длительное время сохраняли счет 1:1. Когда казалось, что ничья неизбежна, нападающий "догов" Джонатан Дэвид все же сумел голом вырвать три очка для Лилля, закрепив свою команду на второй строчке таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ