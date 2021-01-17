Ліга 1, 20-й тур

Брест – Ренн – 1:2

Голи: Онора, 4 – Буріго, 7, Греньє, 77 (пен.)

Нант – Ланс – 1:1

Голи: Луза, 36 (пен.) – Какута, 81

Ніцца – Бордо – 0:3

Голи: Хван, 50, Баїс, 75, Башіч, 87

Страсбур – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Ажорк, 29

Лілль – Реймс – 2:1

Голи: Бамба, 48, Девід, 90+1 – Дзенеллі, 36

Ліон – Метц – початок о 22:00

ПСЖ мінімально обіграв Анже та очолив Лігу 1

Брест та Ренн встигли обмінятись швидкими голами вже за 7 стартових хвилин. Після перерви гості все ж дотиснули суперника завдяки реалізованому пенальті. Перемога дозволила Ренну закріпитись на 5-й сходинці.

Нант та Ланс розписали результативну нічию. Бордо на виїзді познущався з Ніцци, а Страсбур мінімально обіграв Сент-Етьєн.

За рівної боротьби Лілль та Реймс тривалий час зберігали рахунок 1:1. Коли здавалось, що нічия неминуча, нападник "догів" Джонатан Девід все ж зумів голом вирвати три очки для Лілля, закріпивши свою команду на другій сходинці таблиці.

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