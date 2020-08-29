Форвард збірної Іспанії Родріго Морено оформив перехід із Валенсії до англійського Лідса. Його трансфер – найдорожче підписання в історії "павичів".

Угода про трансфер нападника оформлена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Родріго підписав із Лідсом контракт на 4 роки. "Павичі" оголосили трансфер іспанця рекордним в клубній історії, проте не озвучили суму відступних. За неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував Лідсу 30 млн євро. Ще 10 млн у євровалюті Валенсія може отримати за форварда бонусами в майбутньому.

У минулому сезоні Родріго Морено провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач. У новому розіграші АПЛ Лідс стартує матчем проти Ліверпуля 12 вересня.

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