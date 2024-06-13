Защитник Штутгарта и сборной Японии Хироки Ито сменит клубную прописку, но останется в Бундеслиге.

Мюнхенцы в кампании 2023/24 остались без трофеев, поэтому стремятся усилить свою команду, чтобы снова бороться за высшие награды.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Бавария выплатит клаусулу Штутгарту за Хироки Ито в размере 30 миллионов евро. Японский защитник подпишет контракт на пять лет. Очкуется, что в ближайшее время 25-летний игрок пройдет медосмотр.

Напомним, что Хироки Ито выступает за Штутгарт с 2022 года. Всего за немецкий клуб он сыграл в 97 матчах, забив два гола и отдав пять ассистов.

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