Президент Барселоны Жоан Лапорта в комментарии испанской прессе заявил, что клуб представит двух новичков на следующей неделе: Франка Кессье в среду и Андреаса Кристенсена в четверг.

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У обоих игроков, которых хотел Хави, завершились контракты 30 июня с Миланом и Челси соответственно, поэтому каталонцам они достанутся бесплатно. Кессье надевал футболку "россонери" последние 5 лет, а в чемпионском сезоне 2021/22 сыграл 31 матч Серии А, забив шесть мячей.

Кристенсен выступал за лондонцев с 2012-го и выиграл 6 трофеев с первой командой, среди которых – Лига чемпионов в прошлом году. В кампании 2021/22 датчанин провел 34 поединка (два гола и один ассист).

Заметим, Барселона еще работает как минимум над подписаниями вингера Рафиньи (Лидс) и нападающего Роберта Левандовски (Бавария).

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