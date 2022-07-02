Президент Барселони Жоан Лапорта у коментарі іспанській пресі заявив, що клуб представить двох новачків наступного тижня: Франка Кессьє у середу та Андреаса Крістенсена у четвер.

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В обох гравців, яких дуже хотів Хаві, завершились контракти 30 червня із Міланом та Челсі відповідно, тому каталонцям вони дістануться безкоштовно. Кессьє одягав футболку "россонері" останні 5 років, а у чемпіонському сезоні 2021/22 зіграв 31 матч Серії А, забивши шість м'ячів.

Крістенсен виступав за лондонців з 2012-го й загалом виграв 6 трофеїв з першою командою, серед яких – Ліга чемпіонів торік. У кампанії 2021/22 данець провів 34 поєдинки (два голи та один асист).

Зауважимо, Барселона ще працює, як мінімум, над підписаннями вінгера Рафіньї (Лідс) і нападника Роберта Лєвандовскі (Баварія).

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