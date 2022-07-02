Испанский универсал Адама Траоре не воспользовался шансом закрепиться в родном клубе.

Каталонский клуб поблагодарил за сотрудничество и попрощался с 26-летним футболистом на своем официальном сайте.

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Напомним, Адама вернулся в Барселону в конце января. "Сине-гранатовые" арендовали Траоре у Вулверхэмптона. Соглашение предусматривало право полноценного выкупа, которое каталонцы решили не использовать. Испанец возвращается в АПЛ.

Кстати, во второй половине прошлого сезона Адама Траоре сыграл за Барселону 21 матч (10 в стартовом составе), отличившись четырьмя результативными передачами.

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