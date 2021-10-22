Руководство возрожденных Карпат не жалеет ресурсов для возвращения клуба в элиту.

Ведущие игроки "львов" получают около 50 тысяч гривен в месяц, утверждает ПРОФУТБОЛ Digital.

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За победу предусмотрен отдельный бонус – 10 тысяч. Очевидно, такая мотивация действует, поскольку в последних матчах Карпаты добыли 8 побед подряд. Сейчас команда Тлумака идет на второй строчке группы А Второй лиги, дающей право повышения.

Напомним, за нынешние Карпаты выступает ряд игроков с большим опытом в УПЛ – Кожанов, Симинин, Чачуа, Ткачук и другие.

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