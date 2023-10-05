Лидер Зари дал амбициозное обещание на еврокубковый матч против Брейдаблика: "Никаких отмазок быть не может"
Защитник луганчан Олег Данченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги конференций против исландцев.
"Повлияет ли погодный фактор на игру? Не могу так сказать. Мы, в первую очередь, готовы к игре.
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Надо выходить и добывать положительный результат. Никаких отмазок, типа – холодно, жарко быть не может. Мы приехали за победой.
Я как-то уже играл здесь. Приезжали с молодежной сборной в 2016-м году. Здесь хороший натуральный газон. Поле будет одинаковым для всех. Игра покажет, каким будет результат", – цитирует Данченко пресс-служба луганчан.
Напомним, в первом туре Лиги конференций Заря расписала неожиданную ничью с Гентом (1:1), а Брейдаблик уступил телявивскому Маккаби (2:3).
Очная дуэль между исландской и украинской командами состоится уже сегодня, 5 октября. Начало встречи в 19:45.