"Повлияет ли погодный фактор на игру? Не могу так сказать. Мы, в первую очередь, готовы к игре.

Брейдаблик – Заря: пресс-конференция Кривенцова – о характере соперника и фаворитизме луганчан перед дебютантом

Надо выходить и добывать положительный результат. Никаких отмазок, типа – холодно, жарко быть не может. Мы приехали за победой.

Я как-то уже играл здесь. Приезжали с молодежной сборной в 2016-м году. Здесь хороший натуральный газон. Поле будет одинаковым для всех. Игра покажет, каким будет результат", – цитирует Данченко пресс-служба луганчан.

Напомним, в первом туре Лиги конференций Заря расписала неожиданную ничью с Гентом (1:1), а Брейдаблик уступил телявивскому Маккаби (2:3).

Очная дуэль между исландской и украинской командами состоится уже сегодня, 5 октября. Начало встречи в 19:45.

Брейдаблик – Заря: анонс матча Лиги конференций