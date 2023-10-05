"Чи вплине погодний фактор на гру? Не можу так сказати. Ми, в першу чергу, готові до гри.

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Треба виходити та здобувати позитивний результат. Жодних відмазок, типу – холодно, спекотно бути не може. Ми приїхали за перемогою.

Я якось вже грав тут. Приїздили з молодіжною збірною у 2016-му році. Тут гарний натуральний газон. Поле буде однаковим для всіх. Гра покаже, яким буде результат", – цитує Данченка прес-служба луганців.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Зоря розписала несподівану нічию з Гентом (1:1), а Брейдаблік поступився телявівському Маккабі (2:3).

Очна дуель між ісландською та українською командами відбудеться вже сьогодні, 5 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

Брейдаблік – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій