– Мы ведь не можем говорить, что коллектив очень изменился со времен Александра Кучера или он с вами вообще не общался? Почему именно произошел такой контраст в игре и настроении?

– С Кучером тоже было все хорошо, просто был какой-то спад. Было очень много разных нюансов в клубе на тот момент. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды. Поэтому, я думаю, это тоже сыграло большую роль, и наша подготовка к чемпионату также сыграла большую роль. Готовиться к Лиге чемпионов в Ужгороде – вы сами понимаете.

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– Что нового дал команде Юрий Максимов, если выделять 2-3 вещи?

– У нас с тренерским штабом очень хорошие отношения. Мы можем общаться друг с другом. Максимов может сесть, с нами поговорить – как правильно, как лучше.

Нет такого, что с тренером нельзя поговорить, что он все знает, где-то высоко летает, а мы не можем ничего сказать. Мы вместе делаем какие-то коррективы, видим что-то не так. Где-то мы можем высказать свое мнение и потом сходимся на середине", – сказал Гуцуляк в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Юрий Максимов сменил в должности наставника СК Днепр-1 Александра Кучера на старте сезона УПЛ. После 17 сыгранных матчей СК Днепр-1 занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 34 балла.

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