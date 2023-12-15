– Ми ж не можемо говорити, що колектив дуже змінився з часів Олександра Кучера чи він з вами взагалі не спілкувався? Чому саме зараз стався такий контраст у грі та настрої?

– З Кучером теж було все добре, просто був якийсь спад. Було дуже багато різних нюансів у клубі на той момент. Говорилося одне, дещо не виконалося керівництвом для команди. Тому, я думаю, це теж зіграло велику роль і наша підготовка до чемпіонату також зіграла велику роль. Готуватися до Ліги чемпіонів в Ужгороді – ви самі розумієте.

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– Що нового дав команді Юрій Максимов, якщо виділяти 2-3 речі?

– У нас з тренерським штабом дуже хороші стосунки. Ми можемо спілкуватися між собою. Максимов може сісти, з нами поговорити – як правильно, як краще.

Немає такого, що з тренером не можна поговорити, що він десь високо літає, а ми не можемо нічого сказати. Ми разом робимо якісь корективи, бачимо, що щось на так. Десь ми можемо висловити свою думку і потім сходимося на середині, – сказав Гуцуляк в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Юрій Максимов змінив на посаді наставника СК Дніпро-1 Олександра Кучера на старті сезону УПЛ. Після 17 зіграних матчів СК Дніпро-1 посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 34 турнірних бали.

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