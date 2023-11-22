Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн недоволен тем, что на матче отбора на Евро-2024 с Грецией (2:2) не использовались современные технологии.

"Не было технологии определения гола! У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было точно понятно, есть гол или нет.

Петраков пустил Хорватию на Евро-2024, Нидерланды избили карлика, Франция потеряла очки в Греции

Нужно требовать немного больше от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы проводили так много матчей, то пусть внедряют больше технологий", – сказал Гризманн после матча в эфире TF1.

Напомним, что французы могли одержать победу в матче против Греции. После удара Кингсли Комана мяч попал в штангу и залетел в ворота. Впрочем, арбитры не могли с уверенностью сказать, полностью ли он пересек линию, и не засчитали гол. На игре не использовалась технология автоматического взятия ворот. В итоге Франция и Греция сыграли вничью 2:2.

Украина в плей-офф отбора на Евро-2024: известны потенциальные соперники, 33% на плохую жеребьевку