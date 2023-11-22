Нападник збірної Франції Антуан Грізманн незадоволений тим, що на матчі відбору на Євро-2024 з Грецією (2:2) не використовувалися сучасні технології.

"Не було технології визначення голу! В УЄФА багато грошей, а вони не можуть організувати все так, щоб було точно зрозуміло, є гол чи ні.

Петраков пустив Хорватію на Євро-2024, Нідерланди побили карлика, Франція втратила очки у Греції

Потрібно вимагати трохи більше від УЄФА. Якщо вони хочуть, щоб ми проводили так багато матчів, то нехай впроваджують більше технологій", – сказав Грізманн після матчу в ефірі TF1.

Нагадаємо, що французи могли здобути перемогу в матчі проти Греції. Після удару Кінгслі Комана м'яч влучив у стійку і залетів у ворота. Втім, арбітри не могли з впевненістю сказати, чи повністю він перетнув лінію, і не зарахували гол. На грі не використовувалась технологія автоматичної фіксації голів. У підсумку Франція та Греція зіграли внічию 2:2.

Україна в плей-офф відбору на Євро-2024: відомі потенційні суперники, 33% на погане жеребкування