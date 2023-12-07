"Сейчас у нас тяжелая неделя. Но, я думаю, что нам хватило времени, чтобы восстановиться. Конечно, будет тяжелая игра для нас, в частности, потому что у нас такой напряженный график. Однако ребята восстановились, поэтому, считаю, будет интересная игра.

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У нас сейчас такая, коричневая полоса, если вы понимаете о чем я. Настроение в команде не очень, но мы работаем, все делаем для того чтобы вылезти из этой сложной ситуации. Ребята все понимают, потому работают. Когда работаешь, со временем результат приходит. Все будет хорошо.

На Динамо всегда настраиваешься посильнее. Мотивацию на таких соперников не нужно искать, она всегда есть. Поэтому так складываются матчи. Ребята больше настроены. Следовательно, я считаю, что будет действительно интересная игра.

Мне кажется, если на нашей стороне будет удача, все нам удастся. Конечно, хотелось бы забить. Но я понимаю, что я забиваю раз в год. В этом году я уже забил.

Мы смотрели, разбирали Динамо, как оно играет с новым тренером. Есть какие-то детали, которые они изменили. Поэтому будет совсем другая игра, чем была.

Никто не любит играть в такое время года, потому что очень холодно. Однако у нас сейчас такая ситуация, что мы об этом не думаем. Мы хотим взять очки, как-то улучшить ситуацию", – цитирует Габелка клубная пресс-служба.

Напомним, матч Динамо – Металлист 1925 состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча запланировано на 15.00.

Динамо – Металлист 1925: анонс матча УПЛ