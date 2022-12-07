Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат решил, что ему мало победы над Испанией только на футбольном поле.

Накануне Марокко совершило громкую сенсацию, обыграв Испанию в рамках 1/8 финала ЧМ-2022. Амрабат был одним из главных героев, остановивших грозную команду Лииса Энрике.

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Хавбек Фиорентины в центре поля доминировал над звездным треугольником Барселоны (Гави-Педри-Бускетс). Без эффективной игры своих лидеров Испания так и не смогла "размочить" ворота Ясина Буну и бесславно покинула Мундиаль.

Амрабат празднует. Софьян в своем Instagram продолжает издеваться над соперниками – теперь инструментом стали мемы, которые футболист не отказывается закидывать в свои сторис даже по несколько раз.

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